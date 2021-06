Roma, incidente sulla Metro B: un ragazzo si getta sotto il treno a Termini. Soccorso, circolazione treni interrotta

Incidente sulla Metro B di Roma a Termini. Una persona è rimasta incastrata sotto un treno. Al momento la circolazione è momentaneamente interrotta per soccorrere il viaggiatore. Si tratta di un ragazzo italiano di 29 anni, che intorno alle 16:15 di oggi si è gettato sotto il treno della metropolitana linea B in arrivo nella fermata Termini dalla banchina direzione Laurentina. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei carabinieri del Nucleo Scalo Termini, dei vigili del fuoco e del 118. Dai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri che hanno visionato le telecamere di sorveglianza, è evidente il gesto volontario del ragazzo. Il 29enne, romano, è vivo e sta rispondendo alle sollecitazioni degli operatori impegnati, tuttora, nel soccorso.

APPROFONDIMENTI VIDEO Maneskin, Damiano salva Victoria De Angelis REGNO UNITO Donna sul ponte vuole buttarsi di sotto LE MISURE Roma, movida in zona bianca ROMA Foto

Roma, movida in zona bianca: piazze a numero chiuso. «Allerta per il Galles»

Incidente Roma-Civitavecchia, camion si incendia: morto l'autista, autostrada paralizzata