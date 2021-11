Venerdì 5 Novembre 2021, 00:37 - Ultimo aggiornamento: 00:38

Mano tesa alle opposizioni ed esortazioni alla maggioranza che lo sostiene, in una consiliatura che dovrà gestire tre dossier decisivi per il futuro della Capitale: il Pnrr, il Giubileo del 2025 e la candidatura di Roma all’Expo 2030. Roberto Gualtieri, nella prima seduta dell’assemblea capitolina dopo il cambio della guardia a Palazzo Senatorio, annuncia l’intenzione di coinvolgere la minoranza con ruoli «di responsabilità» in «organismi che possano supportare l’azione dell’amministrazione». Anche perché il momento è cruciale, la maggioranza e forte - 29 consiglieri su 48 - e ci sono pezzi importanti dell’aula Giulio Cesare con cui il Pd condivide l’appoggio al Governo di Mario Draghi e con i quali l’ex ministro dell’Economia vuole mantenere aperti i canali del dialogo. Senza chiudere la porta al centrodestra che, ieri, ha trovato un accordo con il M5s per l’ufficio di presidenza, scatenando le ire di Carlo Calenda.

Roma, la nuova giunta. Un tecnico per le buche: Gualtieri si tiene il Pnrr

I TEMI

Gualtieri mette l’accento sulle «sfide» che «richiedono di lavorare con grande spirito di unità». Il sindaco lancia un appello a vaccinarsi «tutti», rivolge un saluto ai romani e ai giovani di seconda generazione - per i quali auspica «pieni diritti» - e a Papa Francesco. Ringrazia i sanitari che hanno aiutato la Capitale nella fase più difficile della pandemia e cita un suo illustre predecessore, Luigi Petroselli, con il discorso sui mali di Roma. «Sento il peso e la responsabilità di questo incarico», ammette il primo cittadino, che però guarda avanti: «Sono convinto e fiducioso che sapremo essere degni della fiducia che i romani ci hanno accordato». Oggi è in programma la prima riunione della nuova giunta: saranno nominati il capo di Gabinetto, Albino Ruberti, e il capo della segreteria, Giulio Bugarini. Quindi arriveranno le prime delibere per la pulizia straordinaria della città, lo sblocco del servizio bus per disabili e forse anche i fondi per una trentina bus di Atac pronti ma ancora fermi nelle rimesse.

I VOTI

Alla presidenza dell’assemblea capitolina viene eletta la dem Svetlana Celli. «Viviamo questo momento come fondamentale per ricominciare a dialogare tra forze politiche e con i romani per ricucire distanze sociali ed economiche, per avvicinare periferie e solitudini, per accettare le sfide dell’innovazione e dell’inclusione», rimarca Celli nel suo intervento. I 5 stelle incassano la vicepresidenza per l’ex capogruppo Paolo Ferrara (ora a guidare i pentastellati in consiglio comunale c’è Linda Meleo). Per l’ex sindaca Virginia Raggi l’ipotesi è la presidenza della commissione su Expo 2030: il suo successore la ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto per la candidatura. Alla Lega va il ruolo di segretario d’Aula (Fabrizio Santori), mentre a Fdi spetterà la guida della Trasparenza. Tanto basta per far arrabbiare Calenda: «Assistiamo al solito accordo sottobanco, tra Fdi e M5s per spartirsi le cariche - attacca il leader di Azione - Siccome i 5 stelle (alleati del Pd) non hanno appoggiato Gualtieri, Meloni gli regala vicepresidente e presidente della commissione Expo». Replica a stretto giro Giovanni Quarzo, neo capogruppo di Fratelli d’Italia: «Calenda è in confusione: il gruppo di Fdi vota più volentieri chi si è astenuto al ballottaggio rispetto a chi ha invece appoggiato espressamente Gualtieri contro Michetti», sottolinea Quarzo. Alla lista civica di Calenda dovrebbe comunque andare la presidenza della commissione Giubileo.