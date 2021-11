Roma, Campidoglio: prima seduta con il sindaco Roberto Gualtieri

Aula Giulio Cesare del Campidoglio gremita, seppur nel rispetto delle normative anti Covid, in occasione della prima seduta dell'Assemblea capitolina della consiliatura guidata dal sindaco di centrosinistra, Roberto Gualtieri. Oltre ai nuovi consiglieri, il 65 per cento non proviene dalla consiliatura appena conclusa, e ai 12 nuovi assessori, nell'emiciclio dell'Aula ci sono oltre 90 giornalisti accreditati e cittadini e familiari dei nuovi eletti. Flavia De Gregorio della lista Civica Calenda e Giorgio Trabucco della lista Civica Gualtieri sono stati designati quali scrutatori per l'elezione del presidente dell'Assemblea capitolina: per questa carica è stata eletta la consigliera Svetlana Celli del Partito democratico. L'Assemblea ha avuto inizio alle 14:30 in punto come da programma, ma fin dalle 13:00 sono cominciati ad arrivare gli eletti che prima di entrare in Aula hanno posato in una fotografia di rito nelle sale interne di Palazzo Senatorio.