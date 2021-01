Un intenso flusso di aria polare sta portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul Centro-Sud, con abbassamento delle temperature e nevicate anche in collina. Secondo le previsioni del sito ilmeteo.it, al Nord il cielo sarà oggi a tratti coperto, con nevicate deboli sui rilievi centro-occidentali e sull'Appennino ligure a 600m. Piovaschi su coste toscane e laziali, qualche temporale in Sardegna e maltempo su coste tirreniche meridionali con neve fino in collina.

Neve anche in collina al Centro-Sud

L'intenso flusso di masse d'aria di origine polare, proveniente dall'Europa centro-orientale, sta portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul Centro-Sud e a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni saranno nevose fino a quote collinari, in particolar modo sulle regioni tirreniche meridionali. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Previste nevicate fino a quote collinari, con sconfinamenti fino a quote di 300 metri, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con accumuli generalmente deboli, fino a localmente moderati. Inoltre, su Basilicata e Calabria si prevedono nevicate fino a quote di 800 metri, in calo nel pomeriggio fino a quote di 400-600 metri, con accumuli moderati o localmente abbondanti.

