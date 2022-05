Roma, 120 milioni per le periferie. L'assessore Veloccia: «In un anno il piano di assetto di stazione Tiburtina»

Dalla giunta capitolina arriveranno 120 milioni di euro per lo sviluppo di opere pubbliche in periferia. Lo ha reso noto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in occasione dell'incontro all'Auditorium "Roma Riparte. Rigenerazione Sostenibilita Semplificazione. Politiche urbanistiche per lo sviluppo della citta". «Oggi approviamo in giunta una delibera per approvare il finanziamento di 120 milioni di opere pubbliche nelle periferie. Dei 180 milioni del Pnrr per la rigenerazione urbana la gran parte la destiniamo a periferie».

Stazione Tiburtina, entro un anno il piano di assetto

Durante l'incontro l'assessore Velloccia ha annunciato che entro l'anno sarà pronto anche il piano di assetto della stazione Tiburtina, che con l'ex Sdo di Pietralata rappresenta un luogo strategico della citta. «Gli scali ferroviari sono ampi spazi pubblici» ha detto l'assessore «Collegati con il ferro, già dentro la città. Dobbiamo senza indugi procedere a lavorare con Ferrovie dello Stato. Entro l'anno sara pronto il piano di assetto della Tiburtina che con l'ex Sdo di Pietralata rappresenta un luogo strategico della citta dove c'e gia Istat, La Sapienza e in futuro il Tecnopolo».