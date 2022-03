Mercoledì 23 Marzo 2022, 08:49

Maria Lucia Conti è il nuovo commissario straordinario del Governo per la realizzazione della Metro C e delle quattro nuove linee tranviarie per il Giubileo. La scelta di Palazzo Chigi di convergere sull'architetto Conti porta a «una nomina di altissimo livello», sottolinea Eugenio Patanè, assessore capitolino alla mobilità. Si tratta di «un'ottima notizia per Roma, sia per le sue grandi capacità che per la conoscenza della città - spiega Patanè - e sarà certamente una risorsa importante in grado di dare forza ai progetti di cui si occuperà». A cominciare dalle opere importanti che dovremo realizzare entro il Giubileo: «le due nuove stazioni della linea C, Amba Aradam e Colosseo, e le quattro nuove linee tranviarie, Termini-Vaticano-Aurelia, Verano-Tiburtina, Togliatti e Termini-Giardinetti-Tor Vergata», ricorda l'assessore. Patanè ringrazia «la commissione Trasporti della Camera dei deputati anche per la volontà di far ripristinare la norma sui lotti costruttivi che potrebbe avere, tra le altre cose, una funzione importante e strategica nel completamento della linea C della metropolitana di Roma».



I PROGETTI

«A fine 2022» sul progetto Venezia-Fori imperiali della Metro C «penso che potremmo attivare la progettazione esecutiva perché avremo approvato il progetto definitivo - ha detto il nuovo commissario, in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera su Metro C e rete tranviaria della Capitale - La funzionalità della stazione Venezia-Fori Imperiali non ci sarà per il Giubileo del 2025 ma potremo avere un assetto del cantiere facile da utilizzare, in sicurezza. La stazione Venezia è una stazione complessa, comporta un grosso scavo, diventa un nodo importante, con una connessione sotterranea tra Vittoriano, scavi e palazzo Venezia». Sul fronte dei tram l'intervento più impegnativo è quello previsto per realizzare la cosiddetta linea Tva (Termini-Vaticano-Aurelio): 8.319 metri da piazza dei Cinquecento a piazza dei Giureconsulti, passando nei pressi di San Pietro. Il secondo progetto riguarda viale Palmiro Togliatti, periferia est della Capitale, dove il si prevede di coprire con i binari del tram gli otto chilometri dell'arteria, dal nodo di scambio di Ponte Mammolo (metro B e bus extraurbani) a piazza Cinecittà (metro A). Previste anche una diramazione dei binari delle linee 3 e 19 - che da piazza del Verano porti i tram fino alla stazione Tiburtina - e la trasformazione in tranvia della Termini-Giardinetti, con successivo prolungamento fino a Tor Vergata.

