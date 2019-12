Roma, sardine in piazza San Giovanni il 14 dicembre: disagi tra bus deviati e strade chiuse Mappa

Ildelle Sardine , che ha già nuotato in lungo e in largo per le piazze d’Italia, arriva anche a Roma. Il flash mob che marcia reclama una politica di accoglienza, dialogo e uguaglianza, dopo Bologna, Modena, Firenze e Parma punta dritto verso la Capitale. L’appuntamento è per sabato dalle 15 alle 19, in piazza di Porta San Giovanni (area giardini interni). All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 10.000 persone provenienti da tutta Italia. Intanto già dalle prime ore della mattina scatteranno i divieti di sosta nell’area circostante.Dalle 13 e sino a cessate esigenze, è disposta la chiusura del cancello d’accesso ai giardini di viale Carlo Felice, sul lato della statua di San Francesco. Sempre a partire dalle 13 sarà sospesa la postazione taxi in piazza di Porta San Giovanni, all’altezza via Emanuele Filiberto. Mentre dalle 16, verrà chiusa la fermata della metro “San Giovanni”. Deviati i bus delle linee 16, 81, 85 e 87. In caso di chiusure anche di via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice, deviazione anche per il tram 3 e per le linee bus 51, 360 e 590. Inoltre, dalle 13, per la temporanea sospensione del capolinea di piazza di Porta San Giovanni, saranno limitate le linee 218 e 792. Intanto a poche ore dalla manifestazione di piazza San Giovanni sono iniziati i primi dissidi interni.Ecco quindi che sabato non sarà solo un momento di protesta ma anche l’occasione per fare il punto della situazione tra referenti locali e nazionali. Le prime crepe interne si erano viste qualche giorno fa con CasaPound che aveva annunciato la sua presenza al raduno. Ma ora il movimento partito quasi per caso via social, con un moltiplicarsi di manifestazioni anti-Salvini di città in città, punta a darsi delle regole per evitare di “scivolare” nuovamente.Inevitabilmente la manifestazione, a pochi giorni da Natale, porterà disagi al traffico con chiusure da parte della polizia locale di Roma Capitale a “singhiozzo”. Previste ripercussioni sull’Appia, via dello Scalo di San Lorenzo, Porta Maggiore, Tangenziale e zone limitrofe.