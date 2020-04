Roma, tenta di uccidere la compagna 27enne con un coltello da cucina: fermato

Tragedia sfiorata, nella notte, a Lanuvio, alle porte di Roma, in una villetta multifamiliare in via degli Olmi, dove un ragazzo di 22 anni, incensurato, ha aggredito con un coltello da cucina, al termine di una discussione per futili motivi, la convivente 27enne, ferendola con diversi fendenti. L’allarme dato da alcuni familiari che avevano udito le urla della donna, ha consentito l’intervento dei carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri che hanno bloccato l’aggressore. L’ambulanza del 118 ha soccorso la donna, trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e ora si trova ora in terapia intensiva in prognosi riservata: è in pericolo di vita.

Il 22enne è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione della Procura della Repubblica di Velletri e dovrà rispondere di tentato omicidio. Da quanto si è appreso, il ragazzo da alcuni giorni era molto turbato per la perdita di un parente stretto.

