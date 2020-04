Uccide la compagna che lo ospitava per il Covid con un colpo di fucile, orrore nel Milanese

Femminicidio nel milanese. Le ha sparato in testa mentre dormiva, il 47enne Antonio Vena che si è poi costituito ai carabinieri per l'omicidio della sua compagna, intorno alle 2 a Truccazzano, nel milanese. Lo si è appreso da fonti giudiziarie. Da circa due settimane i due vivevano a casa di lei, nel comune dell'hinterland milanese. Lei, Alessandra Cità, voleva interrompere la relazione, ma aveva deciso comunque di ospitarlo a casa sua (lui era di base a Bressanone, in provincia di Bolzano) per via dell'isolamento imposto dell'emergenza coronavirus.

Tenta di uccidere la moglie con una coltellata alla gola e poi si impicca

Uccide a coltellate la compagna davanti alle due figlie e le rapisce: inseguito e arrestato a Sassari



La vittima lavorava all'Atm, l'azienda di trasporti di Milano. «Non risulta nessuna denuncia da parte della vittima nei confronti dell'uomo, a noi erano sconosciuti», fa sapere una fonte investigativa. Da quanto risulta, nessuno dei vicini è stato ancora interrogato per capire se in quella casa le liti fossero frequenti o cosa abbia potuto scatenare la furia del 47enne che ha imbracciato il fucile regolarmente detenuto. L'uomo, fermato con l'accusa di omicidio e in attesa dell'interrogatorio di convalida, è stato trasferito nel carcere di San Vittore.

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA