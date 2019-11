Ultimo aggiornamento: 11:26

Centro paralizzato e code infinite di auto sui lungotevere dalle 10,30 di questa mattina. Piazza Venezia chiusa al traffico, bloccati gli accessi al centro storico da Bocca della Verità, per una cerimonia che si svolgerà a partire da mezzogiorno all'Altare della Patria. Impossibile raggiungere il centro, bus bloccati sulle corsie preferenziali.Traffico in tilt su Via del Circo Massimo in direzione Lungotevere e su via dei Cerchi.