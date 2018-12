Roma, 90 chili di droga trovati in un box sulla Tiburtina

Controlli a tappeto nell'ambito del piano “Natale Sicuro”: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un cittadino albanese di 26 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Avendo già dei sospetti su di lui, lo hanno tenuto d’occhio e una volta arrivati presso il suo domicilio in via Tiburtina, hanno fatto scattare il blitz. Nel box i carabinieri hanno scoperto ben 80 Kg di marijuana e 10 Kg di hashish, oltre a più di 38.500 euro in contanti ritenuto provento dell’attività di spaccio. La droga, in attesa di essere inviata in laboratorio per le analisi di routine, è stata sequestrata, mentre per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. Con ogni probabilità, la droga era destinata ad invadere il mercato illecito di stupefacenti delle festività Natalizie e di fine anno.

Ultimo aggiornamento: 10:55

