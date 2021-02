Roma, casalinga e pusher: carabinieri arrestano 60enne

Intervenuti per la segnalazione al numero di emergenza 112 per una lite in famiglia, i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arrestato una romana di 60 anni, casalinga e incensurata, con l'accusa di detenzione ai

fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al loro arrivo i militari hanno notato lo strano atteggiamento dei presenti e hanno cercato di vederci chiaro.

In seguito a una perquisizione domiciliare hanno trovato all'interno della dispensa 20 barattoli contenenti 850 grammi di marijuana. Dopo l'arresto la donna è stata portata in caserma e successivamente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, condotta nel carcere di Rebibbia Femminile, in attesa del rito direttissimo mentre, la droga è stata sequestrata.

