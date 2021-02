Roma, controlli antidroga: 18 arresti, due pusher presi davanti scuola

Diciotto arresti e 850 grammi di droga sequestrati nell’ambito dei controlli della polizia. All’interno del parco in Largo beato Placidi Riccardi, proprio di fronte ad un istituto scolastico, gli investigatori del commissariato Colombo hanno sorpreso in flagranza di reato due pusher entrambi 20enni mentre cedevano 2,5 grammi di marijuana ad un cliente. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati ulteriori grammi di marijuana nascosti nella tasca della giacca di uno dei due ragazzi. I due sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del VII Distretto «Casilino» grazie a diverse attività di indagine hanno arrestato 6 giovani tra i 21 e i 29 anni per spaccio. Sequestrati 168 grammi di hashish, 40 di cocaina e 3.030 euro in contanti. Sanzionato amministrativamente un cliente. Gli agenti del X Distretto Lido hanno arrestato invece un italiano di 49 anni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato 100 grammi di hashish, confezionato in pellicola trasparente, pronto per essere inserito nel mercato dello spaccio locale. D.C., si trovava agli arresti domiciliari sempre per il reato di spaccio.

Gli agenti del VII Distretto San Giovanni unitamente agli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato G.R. cittadino portoghese. L’uomo alla vista dei poliziotti, con fare sospetto, si allontanava velocemente dalla panchina dove era seduto, in Largo Vercelli. Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 1.2 grammi di cocaina. Successivamente nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione, i poliziotti hanno sequestrato altra cocaina e hashish, la somma di 840euro oltre a materiale da confezionamento. Sempre gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato altre 3 persone intente allo spaccio. Sequestrati in totale 705euro in contanti cocaina, eroina e marijuana. Tutti gli arresti sono avvenuti durante il pattugliamento ordinario del territorio. Gli investigatori del Commissariato Romanina hanno arrestato un 20enne. I poliziotti hanno sequestrato, durante una perquisizione domiciliare 85 grammi di hashish, quantità ingente di materiale per confezionamento e la somma di euro 330. Arresti anche al Prenestino e a San Giovanni.

