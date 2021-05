Roma, carabiniere libero dal servizio cattura baby rapinatore a piazzale degli Eroi

Stavando andando a fare la spesa insieme alla moglie e alla figlia piccola. Carabiniere, libero dal servizio, ha visto una guardia giurata inseguire un giovane vicino a un supermercatyo in via Giulio Venticinque, a pochi passi da piazzale degli Eroi. Il militare, in servizio al Comando Stazione Carabinieri Roma San Lorenzo in Lucina, ha subito capito la situazione, ha inseguito il giovane e lo ha fermato vicino alla stazione della metro Cipro: il ragazzo, 16 anni, aveva appena compiuto una rapina. Il giovane, studente romano di 16 anni, con precedenti, residente a Zagarolo, aveva minacciato i cassieri del supermercato con un coltello lungo 31 cm e aveva portato via 700 euro. Il malvivente è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli. Il denaro è stato interamente recuperato e restituito al direttore del supermercato.

