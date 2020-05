Coronavirus, a Roma solo 26 nuovi positivi (38 nel Lazio). Morta un'anziana di 105 anni

Coronavirus, il bollettino di oggi a Roma e nel Lazio. Nella Capitale si registrano appena 26 casi di positività e 38 nel Lazio. Si tratta di uno dei dati più bassi dall'inizio dell'epidemia in assoluto. Un'eventuale crescita dei contagi a causa della fine parziale del lockdown sarà possibile vederli solo nei prossimi giorni. «Oggi nel territorio dell'Asl Roma 6 sono stati registrati »8 nuovi casi positivi. Due i decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. Sono 71 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle Rsa e case di riposo del territorio attenzionate«. Lo evidenzia l'Asl nel bollettino della task force della Regione Lazio.

Fase 2 al lavoro e a scuola, tutte le risposte sui dati personali

La Asl Roma 1 registra 12 nuovi casi positivi al Covid-19 e 30 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che è stata raddoppiata l'attività della postazione per il tampone drive-in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio.

La Asl Roma 2 registra 8 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, 3 persone sono morte: due donne di 88 anni e un uomo di 82, tutti con patologie pregresse. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto, 3 postazioni per il tampone drive-in sono attive sul territorio. In corso l'indagine epidemiologica al Santa Lucia.

La Asl Roma 3 registra 6 nuovi casi positivi al Covid-19 e 90 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che con le Usca-r si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica sul territorio. Intanto, è operativa la postazione per tamponi drive-in di Casal Bernocchi e si lavora per attivare un'altra postazione.

Vaccino, a che punto siamo davvero? Tre aziende romane in corsa, al via i test sull'uomo

Nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Ma 2 uomini di 82 e 87 anni sono morti. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica. Intanto, 3 postazioni di tampone drive-in sono attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia.

La Asl Roma 5 registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e 11 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che continuano i controlli con le Usca-r nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto, 5 postazioni per tampone drive-in sono attivi sul territorio.

​La Asl Roma 6 registra 8 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre 2 persone sono morte: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle Rsa e case di riposo del territorio attenzionate.

Viterbo

La Asl Viterbo registra un nuovo caso positivo, zero decessi e 47 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto, 2 postazioni per tamponi drive-in sono operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana ed è in apertura il terzo all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Rieti

Nella Asl Rieti non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 negli ultimi 3 giorni. Inoltre non ci sono decessi e 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto 2 postazioni per tamponi drive-in sono operativi sul territorio.

Latina

Nella Asl Latina non risultano nuovi casi positivi al Covid-19, ma è deceduta una donna di 73 anni. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio.

Frosinone

La Asl Frosinone registra 2 nuovi casi positivi al Covid-19, in isolamento domiciliare, zero decessi e 24 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio

Coronavirus, nessun caso positivo oggi in provincia di Latina ma c'è un altro morto

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA