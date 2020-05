Buono affitto per le famiglie: in una settimana arrivate oltre 23mila domande

Un aiuto per le famiglie e bonus affitti. Ecco i contributi del Campidoglio: «in una settimana sono arrivate oltre 23 mila domande per il sostegno straordinario destinato alle famiglie che, a causa dell'emergenza coronavirus, hanno difficoltà a pagare il canone della casa dove abitano», scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Tantissimi cittadini hanno scelto la modalità online per presentare la richiesta - aggiunge - e hanno potuto farlo anche nei giorni festivi, utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone per accedere al portale di Roma Capitale: hanno compilato i campi richiesti e allegato un documento d'identità e una autocertificazione firmata. Una modalità nuova che, oltre all'accessibilità, ha anche il vantaggio di velocizzare la successiva erogazione del contributo. Oltre 1.400 i cittadini che sono andati nelle oltre 120 edicole aderenti, hanno ritirato il modulo cartaceo e l'hanno presentato compilato in Municipio».

L'elenco delle edicole convenzionate con Roma Capitale, i requisiti e tutte le informazioni sul bonus affitto 2020 sono sul sito del Campidoglio. «Vi ricordo - conclude Raggi - che le domande per richiedere il contributo, che coprirà una parte delle mensilità di affitto da pagare nel 2020, si possono presentare fino al 18 maggio».

