Fase 2 al lavoro e a scuola, tutte le risposte sui dati personali

Rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti al momento dell'accesso alle sedi aziendali, ingresso vietato a chi ha avuto contatti con positivi al Covid-19 o proviene da zone a rischio, divieto, per il medico compentente, di rivelare al datore di lavoro le specifiche patologie di salute degli impiegati. Sono alcune delle informazioni nelle Faq del Garante per la protezione dei dati personali sulle problematiche connesse alla Fase 2 all'emergenza coronavirus sul lavoro e in vari ambiti come sanità, scuola, ricerca, enti locali.

La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19? Gli enti locali possono pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici? Queste altre domande a cui si risponde nelle Faq, disponibili da oggi sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, e che contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite e a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall'Ufficio in questo periodo. Il Garante ha chiarito, in particolare, il ruolo che anche nell'attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, e ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.

