Roma, in auto con 3 chili di droga, rallentava e vendeva marijuana in strada:

In auto aveva 3 chili di marijuana pronta per essere venduta ai ragazzi. Sono stati gli agenti del commissariato Fidene - Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, a fermare l'attività di un pusher che riforniva di droga i tossicodipendenti della zona di Castelverde. I poliziotti, nell'ambito del continuo monitoraggio effettuato sull'attività di spaccio, hanno seguito alcuni giovani conosciuti come consumatori abituali di marijuana, giungendo così fino a Castelverde, nelle adiacenze di Lunghezza.Nel corso dei servizi di appostamento effettuati nella zona, hanno notato più volte transitare un'auto con una persona a bordo, che procedeva lentamente in modo tale da poter essere contattato da alcuni giovani. Gli agenti hanno così deciso di procedere al controllo, rinvenendo nel portabagagli dell'auto oltre tre chili di marijuana. L'uomo, un 41enne originario del Kosovo, è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nella casa circondariale di Regina Coeli.