Roma, si sveglia con i banditi in casa: anziana picchiata e rapinata

Un’anziana di 78 anni è rimasta vittima di una rapina in un’abitazione a Spinaceto. A notte fonda la donna è stata svegliata da alcuni rumori. In camicia da letto è andata in salotto dove ha trovato due individui incappucciati che l’hanno malmenata puntandole il fascio di luce di una torcia sul volto. L’ennesima rapina in casa si è verificata martedì notte in un’abitazione di viale Caduti nella Guerra di Liberazione nella periferia sud. Si tratta di uno stradone lungo a due corsie: qui si trova la sede del commissariato di polizia che è comunque distante dal luogo del colpo. Era circa l’una di notte quando si è verificata la rapina.

La vittima abita al quinto piano e i banditi, da una prima ricostruzione, si sono arrampicati sulla struttura del palazzo fino ad arrivare ad una finestra aperta. Così gli incappucciati si sono introdotti in casa dell’anziana. Lei si è svegliata di soprassalto credendo di sentire dei passi in casa. Non si sbagliava. Ha trovato i due sconosciuti in casa che l’hanno immobilizzata bloccandole le braccia e facendola sedere su un divano. I malviventi le hanno strappato dal collo una collana d’oro. Ma non si sono accontentati. Mentre un bandito teneva la donna bloccata sul divano, l’altro ha messo casa a soqquadro trovando altro oro e soldi in contanti. Un bottino comunque esiguo se si pensa alla violenza dimostrata dai due incappucciati. I due sono fuggiti dalla finestra da dove erano entrati.

L’anziana, tremante e nel panico, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto un equipaggio della polizia e il personale di un’ambulanza. Il medico ha trovato la donna spaventata ma in buone condizioni. Intanto, altre volanti hanno effettuato una battuta in zona per prendere i fuggitivi. Ma non hanno trovato nessuno. Secondo quando raccontato dalla vittima, i due incappucciati sarebbero dell’Europa dell’Est. Gli investigatori stanno battendo più piste per arrivare alla cattura dei rapinatori. La cosa che preoccupa gli inquirenti è il fenomeno delle rapine in città che colpiscono in modo indiscriminato. L’obiettivo dei banditi, molto spesso, non sono persone facoltose, ma cittadini qualsiasi la cui abitazione sia raggiungibile. Anche la donna di Spinaceto aveva poche cose preziose ma questo non ha frenato la violenza dei malviventi.

