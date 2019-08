Roma, troppa attesa al pronto soccorso: medici aggrediti all'Umberto I

Due aggressioni ieri al pronto soccorso dell'ospedale romano Umberto I. La causa? Le lunghe attese per farsi visitare. I medici sono stati insultati e strattonati. Entrambi i responsabili, un 36enne romano senza fissa dimora invalido e una 23enne di Genzano senza occupazione, tutti e due con precedenti, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione Macao con le accuse di interruzione di pubblico servizio e violenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio. Uno dei due medici ha riportato una contusione alla spalla destra e ha avuto una prognosi di dieci giorni.



Ultimo aggiornamento: 14:47

