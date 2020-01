Ostia, aggressione a inviato Nemo: processo rinviato per il complice di Spada

Rinviato al 31 marzo il processo al complice di Roberto Spada, che aggredì a Ostia l'inviato di Nemo. La Cassazione non ha inviato gli atti e il processo a Ruben Nelson Alvez del Puerto presso la prima corte di Appello di Roma. Alvez del Puerto è stato condannato a sei anni per l'aggressione, insieme a Roberto Spada, del giornalista di Nemo. Oggi è recluso nel carcere di Nuoro e collegato con l'aula di Roma in videoconferenza. Questa mattina era prevista anche la presenza anche il sindaco di Roma Virginia Raggi. Il Comune, infatti, si è costituito parte civile così come la Regione Lazio. L'udienza è stata aggiornata al 31 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA