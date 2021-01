Roma, ragazzine aggredite in centro ​da un gruppo di coetanei

Aggredite senza motivo da un gruppetto di coetanei nel centro di Roma. È quanto segnalato alla polizia da un gruppo di ragazzine sabato pomeriggio. Le ragazze, minorenni, hanno raccontato che mentre si trovavano nei pressi di via Veneto sono state avvicinate da un gruppo di coetanei (ragazze e ragazzi) che con un pretesto le avrebbero spintonate. Così si sarebbero allontanate in direzione largo Federico Fellini dove hanno incrociato una pattuglia della polizia e segnalato l'accaduto. Sono in corso accertamenti.

