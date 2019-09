Roma, è morto Rocco D'Alessandris, fondatore della Rocco giocattoli: i funerali oggi alle 12

Quanti desideri ha saputo realizzare: ogni vetrina uno spettacolo di colori e sogni, ogni pacchetto una sorpresa. Era così che Rocco D'Alessandris aveva voluto e creato la sua azienda: la Rocco giocattolì, una delle più grandi catene di giocattoli a livello nazionale. E' morto sabato a Roma, all'età di 85 anni. Stimato imprenditore romano e Cavaliere del lavoro, D'Alessandris, grazie al suo istinto e alla sua passione, è riuscito in pochi anni a trasformare semplici negozi di giocattoli in veri e propri punti di riferimento per tutti i bambini romani. «Impossibile non ricordare di lui la passione, la dedizione e il grande entusiasmo che metteva in tutto quello che faceva - sottolinea all'Adnkronos uno dei suoi collaboratori- Ha trasformato i suoi sogni, nei sogni di tutti noi, grandi e piccini». I funerali di D'Alessandris si terranno oggi alle 12 nella Chiesa nuova del Divino Amore, al cospetto di familiari, amici e collaboratori.

