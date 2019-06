Rocca di Papa, riaperto parzialmente il centro storico dopo l'esplosione di gas

Circa 15 famiglie sono rientrate nelle loro case e molti negozi sono pronto a riaprire le saracinesche dopo l’esplosione di lunedì nella sede del comune di Rocca di Papa. Ieri la vicesindaca Veronica Cimino ha firmato una nuova ordinanza con cui ha ristretto l’area della Zona Rossa, che ora comprende esclusivamente il lato destro a salire di Corso della Costituente, nel tratto che va dal civico 16 al 32. Così si è ridotto notevolmente il numero di abitazioni comprese nell’area interdetta. Stesso discorso per quanto riguarda i commercianti, che potranno rientrare sin da subito nei propri locali e riprendere l’attività lavorativa. Inoltre, con questa ordinanza, Corso della Costituente è stato aperto al passaggio dei pedoni, che nel tratto centrale dovranno però percorrerlo sul marciapiede di sinistra, a salire.

Via San Francesco d’Assisi e via Umberto De Luca, invece, sono ora accessibili sia al traffico veicolare sia ai pedoni. Continua a vigere il divieto di accesso alle abitazioni ai civici 21 e 24 di via Umberto De Luca. L’inagibilità comprende anche due locali commerciali, per i quali verranno messe in campo urgenti misure per garantirne la riapertura: «L’ordinanza - ha detto la Cimino - rappresenta una misura necessaria per mitigare i disagi alla cittadinanza, già provata dai drammatici eventi. L’intera Amministrazione, coadiuvata dalla struttura comunale e da molti cittadini, è a lavoro in maniera incessante per gestire l’emergenza. Siamo in costante comunicazione con gli enti sovracomunali, il cui sostegno concreto e tempestivo è fondamentale per superare in tempi brevi i problemi. Voglio rassicurare tutti i cittadini che il nostro impegno non si fermerà». Intanto è stata dimessa dalla terapia intensiva del Bambino Gesù la piccola di 5 anni rimasta ferita. La piccola era stata sottoposta martedì a un intervento di chirurgia maxillo-facciale per una frattura all’orbita oculare.



