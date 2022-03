Roma, rapina alle poste di via Nocera Umbra: la polizia arresta il bandito

Paura in ufficio postale a Roma. Ieri (7 marzo) intorno alle 13:10 si è consumata una rapina alle poste di via Nocera Umbra da parte di un uomo italiano, che aveva una pistola. La polizia arrivata sul posto è riuscita a prendere il bandito, che si era allontanato di circa 150 metri dal luogo dei fatti.

Lo stesso uomo è stato poi bloccato da personale del commissariato porta Maggiore. Trovato in possesso di una pistola carica, di provenienza clandestina, munita di silenziatore oltre al denaro appena asportato dall'ufficio postale, il rapinatore è stato tratto in arresto: poi è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida.