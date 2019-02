Roma, Raggi: «Recuperiamo luoghi abbandonati: 14 siti pilota»

«Abbiamo individuato 14 siti pilota a Roma per recuperare immobili e luoghi abbandonati dove, con la collaborazione di cittadini e privati, l'amministrazione intende intervenire con il fine di garantire servizi agli abitanti e ai cittadini. Ci siamo apertamente ispirati a quanto avviene in altre grandi metropoli mondiali, mutando alcuni progetti di rilancio urbano e sociale già sperimentati e avviati a Parigi». Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando l'iniziativa ReinvenTIAMO Roma. Si tratta di un piano di rigenerazione urbana che si ispira all'iniziativa

Reinventer Paris

lanciato dalla Capitale francese nel 2014. Si svilupperà attraverso una call per progetti innovativi mediante manifestazioni di interesse e procedure concorrenziali rivolte a investitori, operatori, progettisti. Sarà quindi istituito un ufficio di scopo ad hoc.«Partiamo da non luoghi abbandonati, dove il degrado è diventato un'abitudine visiva, rigenerando l'esistente. Noi siamo contro la cementificazione ma vogliamo procedere con iniezioni puntuali per rivitalizzare questi luoghi», ha spiegato Raggi. Nelle aree urbane ci sono: Bastogi, ex Miralanza, ex Filanda, Ama di via Crispi. Tra gli edifici pubblici: le ex scuola I.T. Hertz, I.C. La Giustianiana, Leonori, Vertunni, Villari, L.A. Ripetta, scuola Parini, gli edifici Verne e di via Montebruno, l'ex impianto Acea Oletta.

