Giovedì 18 Gennaio 2024, 09:08

Quartieri della periferia ancora alle prese con la piaga dei rifiuti abbandonati a bordo strada. Sono infatti varie le segnalazioni che arrivano da cittadini e associazioni anche nei primi giorni del nuovo anno. Ma non tutte riguardano nuovi casi. È infatti diversa la storia che arriva dalla zona fra Piccione e Ramazzano, dove è stata segnalata la presenza di grossi sacchi bianchi, contenenti una buona quantità di rifiuti. Probabilmente rifiuti classificati come pericolosi, visto che i sacchi, quattro in tutto, riportano la lettera r, di colore nero, su sfondo giallo, utilizzata proprio per questa tipologia. Il fatto che i rifiuti si trovino all’interno di quei grossi recipienti, può significare che sono già stati identificati. Ma quel che i cittadini lamentano, o che comunque fanno notare, è il fatto che si trovano lì da mesi. Chi segnala il caso al Messaggero spiega infatti di aver notato quei grossi sacchi già nei giorni di agosto 2023. A distanza di tempo la situazione è cambiata solo in parte. In occasione del primo avvistamento la quantità di rifiuti era maggiore. Nello slargo a bordo via, nell’area in questione (quella di strada Montelabate) erano stati visti anche altri sacchi, quelli più classici di colore neri, contenenti altri rifiuti. Quest’ultimi non sono più presenti, ulteriore segnale che dimostra come l’area sia stata oggetto di un intervento di pulizia. Intervento però che, forse a causa della natura di quei rifiuti, sembra prolungarsi nel tempo, facendo scattare la nuova segnalazione dei cittadini sensibili al tema dell’ambiente.

QUI MONTELUCE

A proposito di ambiente, ieri i consiglieri Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini hanno puntato i riflettori su Monteluce. Al centro dell’attenzione, l’abbattimento di un albero in via Fra’ Bevignate, per il quale sono stati chiesti chiarimenti all’amministrazione. «Nella popolazione del quartiere di Monteluce è forte la preoccupazione che a tale abbattimento non seguirà un nuovo impianto in sostituzione, come già avvenuto per altri abbattimenti effettuati sempre nella stessa via, ma soprattutto che non ci sia una progettualità del verde coerente con quelle che sono sempre state le caratteristiche verdi del quartiere e della città». I due consiglieri Dem chiedono anche chiarimenti sul degrado di un’area verde, quella di via Guido Pompili che «appare il sintomo di un più generale disinteresse per queste realtà assai impattanti sulla qualità della vita di un quartiere, anche se meno note alla collettività cittadina in generale». Di quell’area hanno parlato i cittadini nei giorni scorsi denunciando degrado diffuso, alberi pericolanti, scalette piene di detriti dovuti alle piogge e erbacce alte «dove scorrazzano topi e animali».