Ratti abbandonati al Centro di Recupero torinese. Gara per adottarli: «Sono animali da compagnia»

Di "stranezze", ai veterinari del C.A.N.C. Centro Animali Non Convenzionali di Torino, nel corso degli anni ne sono capitate tante. Dagli uccelli di varie specie ai quattrozampe, fino ad arrivare a pitoni albini e serpentelli vari, gli interventi e le cure mediche che hanno salvato la vita ad una miriade di animali non si contano più. Così come le "sorprese" notturne che, come accaduto in questa occasione, sono state abbandonate in guardiola da un ignoto che ha pensato bene di fargli trovare due ratti. Ratti? Già, proprio due bei simpatici toponi grigi che fanno gli occhi dolci e con una coda lunga così.

Corsa all'adozione per due ratti abbandonati

"Ci siamo trovati due ratti da compagnia", hanno spiegato al Centro. Sì perché i due simpatici roditori, come precisato dagli operatori del C.A.N.C appartengono alla varietà Black Eyes Siamese, nota per essere apprezzata da moltissimi appassionati del genere. Come la signora Antonella che, come hanno fatto altre centinaia di follower proprio sulla pagina social del Centro, ha commentato entusiasta: "Sarei interessata ad entrambi". Così, mentre si attendono inutilmente notizie dall'ipotetico proprietario responsabile dell'abbandono, "Ci sono stati lasciati di notte in guardiola senza compilare nessun verbale di ritrovamento", la gara per l'adozione dei due topoloni prosegue. "Stiamo controllando il loro stato di salute, fanno sapere dal Centro di Recupero, ma poi cercano casa".