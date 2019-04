Raggi e il parco di Villla Massimo: «A metà maggio riaprirà ai cittadini»

«A metà Maggio il parco di Villa Massimo, su via Nomentana, tornerà finalmente fruibile ai cittadini. Il parco, rimasto chiuso per oltre 6 anni, verrà riqualificato grazie alla ripiantumazione di 30 alberi, all'eliminazione delle piante pericolose, all'installazione di nuove panchine e di un'area giochi. Verranno inoltre ridisegnati i viali per renderli più accessibili e verrà ripristinato il sistema di irrigazione per l'innaffiamento sia del prato centrale che di quello laterale». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «La manutenzione della Villa, in una prima fase, sarà a carico del Servizio Giardini. Un risultato importante, frutto di un grande lavoro svolto in sinergia dal Dipartimento Tutela Ambientale, dalla Commissione Ambiente Capitolina e dal Municipio II che ringrazio per il lavoro svolto», conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA