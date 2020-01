Roma, barriere a Fontana di Trevi, Raggi: «Saranno come quelle di piazza Navona»

La Fontana di Trevi potrebbe avere la sua barriera molto prima del previsto. Il muro della discordia va avanti. Un corrimano in metallo, intervallato da piloncini in travertino, che crea una ringhiera ad un metro d'altezza. All'indomani della mozione approvata dall'Assemblea capitolina, e presentata dal gruppo pentastellato (la proposta è del presidente della Commissione commercio Andrea Coia), e che aveva incassato pareri discordi in maggioranza, dice la sua direttamente la sindaca Virginia Raggi, visto che l'intervento riguarda uno dei luoghi simbolo della città. La proposta «è di buon senso» per l'inquilina di Palazzo Senatorio, «e ha già altri esempi a Roma». Dopo la prima frenata sull'ipotesi di una barriera, l'assessore alla Cultura Luca Bergamo accoglie la proposta della Raggi («è una soluzioni che non impedisce il godimento della fontana»). E la sindaca spinge l'acceleratore. Quella per il capolavoro settecentesco di Nicola Salvi, sarebbe «una barriera simile a quelle già realizzate per tante altre fontane di Roma. Una soluzione che non oscurerebbe la visuale della Fontana di Trevi e consentirebbe il tradizionale lancio di monetine, rito per chiunque visiti la nostra città».

Fontana di Trevi, arriva una barriera anti-bivacco. Presidi di polizia anti-abusivi anche al Colosseo



La prima cittadina ha in mente modelli precisi, come la Fontana delle Tartarughe a piazza Mattei o la Fontana dei Fiumi a piazza Navona. In realtà, di fontane monumentali con transenne decorose ce ne sono diverse a Roma, come il Tritone, quella dei Dioscuri al Quirinale, le Quattro Fontane sull'ominima trada. Insomma, gli esempi non mancano. La questione dell'impatto e della visuale, d'altronde, sono temi strategici, che vengono passati al setaccio dagli uffici delle Soprintendenze. La Raggi ne fa un caso anche di sicurezza. «In questo modo - continua la Raggi -i nostri vigili potrebbero maggiormente dedicarsi al presidio dell'intera piazza, che abbiamo liberato dalle bancarelle che ostruivano la vista, per contrastare la presenza di venditori abusivi». «Mi sembra una proposta di buon senso per tutelare uno dei monumenti più importanti e visitati di Roma - aggiunge - Si tratterebbe di una barriera simile a quelle già realizzate per tante altre fontane di Roma, dalla Fontana delle Tartarughe a piazza Mattei - che vedete nella foto - alla fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona». E scatta subito l'invito ai tecnici dei beni culturali ad entrare nel merito del progetto: «Mi auguro che le soprintendenze ai beni culturali valutino positivamente e rapidamente questo progetto, così da poter vedere presto la piazza di Fontana di Trevi completamente riqualificata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA