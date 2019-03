Roma, rubano tonno e liquori: arrestate due ragazze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovani straniere sono state arrestate nel primo pomeriggio di ieri dalla polizia, che dopo la segnalazione di un cittadino, raccolta in strada durante il normale pattugliamento nel quartiere Africano, sono intervenuti all’interno di un supermercato dove due cittadine straniere, con numerosi precedenti di polizia, esperte in questo genere di furti, avevano tentato di allontanarsi dopo aver sottratto prodotti per un ammontare di oltre 200 euro. Notate dal direttore, che le aveva viste aggirarsi all’interno con fare sospetto, una volta giunte alle casse hanno acquistato alcuni oggetti di poco valore, sperando così di eludere ulteriori controlli, oltrepassare le barriere antitaccheggio e “svignarsela” con il ricco bottino. Ricevuta la segnalazione, i poliziotti del commissariato Vescovio, diretto Mario Spaziani, sono giunti in breve sul posto e le hanno bloccate. All’interno di una borsa che avevano al seguito e sotto il materassino del passeggino dove un bimbo di pochi mesi stava “riposando”, gli agenti hanno rinvenuto circa 40 barattoli di tonno e 10 bottiglie di liquore. Le due donne, di origine romena, di 19 e 24 anni, sono state arrestate per furto aggravato in concorso e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.