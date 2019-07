Quarticciolo, ecco la riqualificazione dell'Ater: aree giochi ed efficientamento energetico

La realizzazione di aree giochi e di relax nel complesso di via dei Larici, la ristrutturazione dei complessi residenziali di via Ugento. Parte il restyling delle case Ater al Quarticciolo. Complessivamente i fondi ammontano a 3,6 milioni e 2,5 milioni di interventi sono già stati realizzati per gli immobili di Via dei Larici e per l'area ludica di via Ostuni. Oggi, alle 17, l'inaugurazione alla presenza dell’Assessore alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani ed al Direttore Generale dell’Ater Andrea Napoletano. E' stato effettuato anche l’efficientamento energetico dei fabbricati.

Un altro importante traguardo - dichiara l’assessore Valeriani - che conferma l’impegno della Regione e l’interesse nel portare a termine un percorso di qualificazione in tutte le nostre zone. Ci rendiamo conto che ci sono ancora tantissime cose da fare ma questo dimostra che il nostro e l’impegno dei cittadini sta dando i risultati sperati. Quando si realizzano attrezzature per bambini e ragazzi la soddisfazione è maggiore perché diamo loro la possibilità di fare sport in città e trascorrere il tempo libero in modo attivo, nell’ottica di incrementare anche il livello di salute

E’un giorno importante - dichiara il Direttore dell’Ater Andrea Napoletano - abbiamo lavorato e lo continueremo a fare senza sosta affinché questa, come ogni zona di Roma, abbia la propria riqualificazione. Pensare che ogni zona abbia anche un piccolo centro sportivo è sicuramente un valore aggiunto per la comunità perché significa creare opportunità all’interno del contesto edilizio e sociale di abbellimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».