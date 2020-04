Roma, chiusi due negozi a Primavalle, non rispettavano norme anticontagio. Sequestrate 5mila mascherine

Sono due le attività commerciali, in zona Primavalle, per le quali è scattata la chiusura da due a cinque giorni a seguito dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di zona che stanno verificando il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19.

Gli agenti hanno trovato, nei due punti vendita, i lavoratori che manipolavano prodotti alimentari senza indossare i dispositivi di protezione individuale, come stabilito dall’ordinanza regionale del 10 marzo scorso. Il titolare di un negozio all’ingrosso di prodotti per la casa, inoltre, è stato sanzionato per 1.032 euro. In tutto sono state sequestrate 5.000 mascherine perché non conformi alle norme. Infine altre 14 multe sono state elevate a diversi gestori di punti vendita di generi alimentari per violazione alle disposizioni di governo in vigore.

