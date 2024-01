Sanità, pronto il nuovo piano pandemico: dai vaccini alle mascherine, ecco cosa cambia

Vaccini, igiene, mascherine, distanziamento, restrizioni e chiusura delle scuole. Questi gli elementi al centro del nuovo piano pandemico, stilato da Governo e Regioni in vista della scadenza del vecchio documento e quasi pronto per la pubblicazione.

Il piano, novità e conferme

È alle battute finali il nuovo piano pandemico 2024-2028.

Nelle azioni di contrasto a una pandemia il piano, di cui l'ANSA ha potuto visionare una bozza, considera i vaccini «le misure preventive più efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole». Inoltre prevede che in condizioni emergenziali, possa diventare «necessario imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività», precisando che «eventuali restrizioni alla libertà individuale devono rimanere in vigore solamente lo stretto necessario ed essere proporzionate sia alla probabilità sia all'entità dell'evento, affinché i rischi e i danni che potrebbero derivare per i singoli individui siano contenuti e inferiori al beneficio collettivo auspicato».

Gli obiettivi

Cinque i principali obiettivi fissati: ridurre gli effetti di una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria sulla salute della popolazione, riducendone la trasmissione, la morbilità e la mortalità; consentire azioni appropriate e tempestive per il coordinamento a livello nazionale e locale delle emergenze; ridurre l'impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali e garantire la continuità dei servizi essenziali; tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza; informare, coinvolgere e responsabilizzare la comunità nella risposta ad una pandemia da agenti patogeni respiratori.