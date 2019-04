Prima del Primo: musica e sapori alla vigilia del Concertone

Alla vigilia del Concerto del 1° maggio torna l’appuntamento con “Prima del Primo” a Mercato Centrale Roma in via Giolitti 36: una serata di musica e sapori che dimostra, ancora una volta, che Mercato Centrale non è solo un luogo di cibo ma anche promotore di arte e cultura. Al motto di “Mangia come suoni”, martedì 30 aprile Mercato Centrale Roma anticipa il Concertone con il dj set di due degli artisti più rappresentativi del panorama italiano e internazionale: Claudio Coccoluto e Alex Neri, che si alterneranno alla consolle a partire dalle 20.30.

In un crescendo di note e sapori, agli artigiani della musica in vinile rispondono gli artigiani del gusto con la loro offerta gastronomica. Come tutti i giorni, anche il 30 aprile le botteghe del mercato invitano ad assaporare l’autenticità della bontà vera ed elementare. In contemporanea al dj set la terrazza di Mercato Centrale Roma ospita gli artisti, i musicisti e gli organizzatori del Concertone, tutti uniti dall’adrenalina del “giorno prima” per una cena privata offerta dagli artigiani stessi.

