arabinieri della Stazione Roma Appia che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica - Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti.



Lo scippatore è un 35enne di origini bosniache, con precedenti, dimorante presso il campo nomadi di via Candoni. L’uomo era già stato arrestato lo scorso 15 gennaio quando fu sorpreso da una pattuglia dei carabinieri in zona Appia, mentre si trovava alla guida di un’autovettura Mercedes rapinata nei giorni precedenti. Nella circostanza, ne scaturì un inseguimento che si concluse con la cattura dell’uomo.



Dalla successiva perquisizione del veicolo, sono emersi documenti di alcuni cittadini italiani che nei giorni precedenti erano stati vittime di scippo. I militari hanno ascoltato vittime e testimoni e studiato i filmati di videosorveglianza di un condominio, che avevano ripreso per intero uno degli scippi. Si è giunti così a risalire alla responsabilità dell’indagato per gli eventi contestati tra la zona Appia e Centocelle. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

