Pratica di Mare: cambio al vertice del 14° Stormo

Si è svolta, presso l’aeroporto militare "Mario de Bernardi" di Pratica di Mare, le cerimonia di passaggio di consegne al 14° Stormo tra il colonnello Federico Merola e il colonnello Luca Mazzini. A presenziare la cerimonia il Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto, il generale di divisione aerea Enrico Maria Degni, tra le numerose autorità civili e militari. Il colonnello Federico Merola ha ripercorso l’attività di comando descrivendola come estremamente avvincente e ricca di sfide. Ha quindi espresso profonda gratitudine a tutto il personale “per il senso di dovere e lo spirito di sacrificio con cui, in questi due anni, avete fatto fronte alla gravosa e sempre crescente attività operativa. Voi siete gli unici consapevoli interpreti di tante imprese della nostra Forza Armata ed oggi guardando indietro, mi sento di dire senza modestia che il Paese può esservi grato per gli sforzi e gli eccellenti risultati da tutti voi garantiti”. Il Colonnello Mazzini, nell’assumere il comando del reparto, ha desiderato rivolgere un sincero ringraziamento ai vertici della Forza Armata per la fiducia accordatagli: “è un grande onore far parte del 14° Stormo. Pensare di essere parte di una grande comunità di persone che da tanto tempo vola, lavora e serve il nostro paese. Allo stesso modo è un grande onore ed un piacere lavorare al fianco di professionisti del vostro calibro, basterà questo a ripagarmi di ogni sacrificio”. Il Generale Degni nel sottolineare i numerosi ed importanti traguardi raggiunti dal 14esimo, ha ringraziato il colonnello Merola per l’impegno profuso nel corso del suo incarico:“ in un periodo storico eccezionale caratterizzato prima dalla pandemia e poi dalla crisi internazionale, hai dato prova di alta professionalità nell’assicurare con continuità l’operatività e la funzionalità del tuo Reparto”. Al Comandante subentrante ha augurato un sereno e proficuo lavoro ed infine si è rivolto al personale dello Stormo: “i risultati raggiunti e unanimemente riconosciuti sono tutti merito del vostro sforzo e dovete esserne fieri e orgogliosi”. Negli ultimi 2 anni lo Stormo è stato impiegato senza soluzione di continuità nelle emergenze globali presentatesi; a partire dal 2020, subito dopo l’avvento del Covid, sono stati portati a termine numerosi trasporti sanitari di pazienti infetti e approvvigionamenti medici essenziali per il Paese, per poi assistere nell’agosto 2021, durante le operazioni di “retrograde”, la popolazione afghana in fuga dal regime talebano che stava riguadagnando terreno. Oggi lo Stormo è costantemente impegnato a supporto della coalizione NATO per garantire la sicurezza, la deterrenza e la pace internazionale, mettendo al servizio dell’Alleanza Atlantica i suoi assetti di rifornimento in volo, comando e controllo e trasporto strategico, nel delicato contesto geopolitico attuale. Il 14° Stormo ha sede presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare è alle dipendenze del Comando delle Forze di Mobilità e Supporto di Roma.Lo Stormo conduce missioni di sorveglianza dello spazio aereo con i velivoli Gulfstream G-550 CAEW, di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II e di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento con i velivoli KC-767A.