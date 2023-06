Lunedì 19 Giugno 2023, 06:44 - Ultimo aggiornamento: 06:46

Si è chiuso ieri con lo spettacolo delle Frecce Tricolori l'Airshow per celebrare i cento anni dell'Aeronautica militare, organizzato dalla forza armata Azzurra nell'aeroporto Mario De Bernardi a Pratica di Mare. Una due giorni che ha tenuto con il naso all'insù grandi e piccini. Un evento imperdibile per centinaia di migliaia di appassionati e non che ha consentito di ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive e assistere alle evoluzioni mozzafiato delle Frecce Tricolori. La manifestazione, tuttavia, non è stata solo Airshow, ma molto di più. Con Campo 100, il percorso emozionale e unico che ha stupito il pubblico con ambientazioni in scala e dove i partecipanti hanno potuto rivivere momenti storici della forza armata, dai suoi inizi fino a oggi, tra aerei storici, figuranti in costume d'epoca, motori originali e tutto quanto ha contribuito a scrivere la storia dell'Arma azzurra nei suoi primi cento anni di vita. Campo 100 ha disegnato su una superficie di quattro ettari il gigantesco logo del Centenario, come un moderno geoglifo.

Al suo interno erano a disposizione velivoli in mostra statica, simulatori, mezzi e materiale delle varie epoche. Storia e tecnologia insieme in una manifestazione che ha unito presente e futuro. L'Hangar Pizzarotti è stato infatti allestito per consentire ai partecipanti di vivere e toccare con mano le capacità che consentono all'Aeronautica di svolgere le missioni quotidiane al servizio della collettività. Simulatori, visori virtuali e intelligenza artificiale. Aerei di ieri e di oggi, insomma, alcuni dei quali sono tornati a solcare i cieli italiani dopo 30 anni dal loro ultimo volo con le insegne dell'Aeronautica Militare, come il mitico TF-104G Starfighter o il G-91 "GB Molinaro", in livrea PAN con le insegne del solista "Pony 10". Nel pomeriggio la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, sono stati accolti sulle note dell'inno di Mameli, mentre un pilota calato da un elicottero con un verricello ha srotolato il tricolore.

Alessio Ghersi morto, pilota delle Frecce Tricolori si schianta con un ultraggero insieme a un parente. Chi era Pony 5. Annullato l'evento del 1° maggio

LE INIZIATIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I più piccoli sono diventati meteorologi per un giorno ed hanno esplorato il mondo del traffico aereo in una torre simulata, mentre, per tutta la famiglia era stato allestito all'interno di un C-130 un cinema. La manifestazione si è conclusa con lo spettacolo, sempre molto apprezzato, delle Frecce Tricolori. Intanto prosegue la campagna di solidarietà per i Cento anni dell'Arma azzurra con "Un dono dal cielo per Airc" l'iniziativa di beneficenza che accompagnerà nel 2023 le iniziative legate alle celebrazioni del centenario. L'iniziativa intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature tecnologiche sempre più sofisticate e necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro in dotazione all'Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc. Disagi alla circolazione sulla Pontina, entrambe le direzioni, sono stati registrati sia sabato che ieri per le centinaia di migliaia di partecipanti. Qualche problema anche per salire sulle navette e uscire dallo scalo militare.