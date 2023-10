Israele e gli italiani rientrati di corsa: «Le bombe ci esplodevano a un passo, solo 30 secondi per fuggire nei bunker»

«Le bombe ci esplodevano a un passo, sentivamo l’allarme e avevamo 30 secondi per fuggire nei bunker». Fabrizio è scampato all’incubo della guerra ed è arrivato questa mattina in Italia. Lo sbarco a Pratica di Mare con uno dei velivoli militari con cui la Farnesina - e con il coordinamento della Difesa - ha riportato in patria oltre 200 italiani che si trovavano in Israele. Ci sono famiglie, comitive, amici che sono rientrati a Roma con l’angoscia nel cuore ma con la consapevolezza di essere ora al sicuro: «Ringraziamo il Governo e l’Ambasciata che sono stati molto efficienti, abbiamo temuto ma ora siamo a casa».

Israele Hamas, caos nei cieli: voli cancellati per Tel Aviv, le compagnie che hanno sospeso le tratte

Tante storie diverse. C’è il volontario: «Ero con i bambini per un progetto di solidarietà, io sono rientrato loro sono ancora lì. La guerra è una brutta cosa», dice all’uscita delll’Air Terminal Operations Center dell’aeroporto militare.

Israele, rischiamo una guerra allargata? Dal Libano alla Cisgiordania (con l'ombra dell'Iran), ecco cosa può succedere in Medio Oriente

«Le bombe non le abbiamo viste - aggiunge Federico - ma sentivamo i rumori delle sirene, poi leggendo i giornali abbiamo capito cosa stava davvero accedendo e così siamo stati contattati da Ambasciata, Consolato e Governo che sono stati di grande supporto». Diversi i bus nell’area cargo di Pratica di Mare che hanno poi smistato gli italiani in base alle loro destinazioni. Nelle prossime ore, previsti altri arrivi.