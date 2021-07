Prati, nonna alla guida fa arrestare ladro di auto

Martedì 6 Luglio 2021, 14:32

Scopre il ladro nella sua auto e lo fa arrestare. A mettere in fuga il malvivente un’anziana proprietaria della vettura. La donna ha trovato il ladro all’interno, seduto alla guida che stava cercando qualcosa da rubare. La donna ha urlato e ha messo il ladro in fuga. Una pattuglia dei carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant'Angelo, ha arrestato il cittadino nigeriano di 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato su autovettura.

I carabinieri, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio hanno notato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato. Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne era stato messo in fuga dalla proprietaria di un’autovettura parcheggiata nella vicina via Virgilio, poiché lo aveva sorpreso seduto al sul sedile lato guidatore, mentre rovistava nei vani portaoggetti. La perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire occultati all’interno del borsello del 31enne, una pinza multiuso, due cacciaviti, due coltellini e quattro chiavi alterate. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.