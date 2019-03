Roma, piazza intitolata a Giorgio Almirante: malore per l'ex braccio destro

Malore nel corso dell'inaugurazione a Ladispoli di piazza Almirante. Massimo Magliaro, ex braccio destro di Giorgio Almirante e oggi presidente della fondazione che porta il nome del leader del Msi, appena ha preso la parola ha avuto un malore e si è accasciato sul palco. Sono stati momenti di grande paura e concitazione. Magliaro, giornalista, scrittore e saggista, è stato subito soccorso dalla figlia di Almirante, Giuliana De' Medici, che aveva parlato poco prima, e dal sindaco Alessandro Grando.



Sul posto è arrivata un'ambulanza scortata dai carabinieri: i sanitari lo hanno stabilizzato. Poi è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma. Terminate le operazioni di soccorso, la cerimonia di intitolazione della piazza al leader missino è ripresa. Poco lontano il sit in di protesta dei Movimenti e dell'Anpi che più volte, in questi giorni, avevano fatto appelli per annullare l'iniziativa e scritto anche al prefetto. Il centro di Ladispoli, città retta da una giunta di centrodestra, è presidiato dalle forze dell'ordine.

La figlia di Almirante, Giuliana De' Medici ha ringraziato il parroco: «Benedirà la piazza e speriamo dica ai giovani chi era mio padre». Questo perché nei giorni scorsi il sacerdote aveva detto che per lui quella «si chiamava piazza della Chiesa e non piazza Almirante».

Ultimo aggiornamento: 17:03

