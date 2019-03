Ladispoli, l'Anpi: «No a piazza Almirante nel giorno delle Fosse Ardeatine»

L'Associazione nazionale partigiani di Roma dice no a piazza Almirante. «Il 24 marzo del'44 i nazisti di Kappler, anche grazie alla fattiva collaborazione di elementi di spicco della repubblica di Salò, trucidarono 335 persone innocenti come criminale rappresaglia al

legittimo atto di guerra

subito in Via Rasella. Giorgio Almirante era personaggio non secondario della repubblica saloina, fascista e razzista mai pentito. Il sindaco di Ladispoli non ha trovato provocazione migliore che intitolare una piazza a tale individuo e, cosa di gravità inaudita, inaugurare la piazza il giorno della ricorrenza dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, come a sottolineare la continuità con tali retaggi e a rivendicare la giustezza di tale atrocità». Così in una nota l'Anpi di Roma. «L'Anpi provinciale di Roma, con la sezione Anpi di Ladispoli-Cerveteri, fa appello alle istituzioni che il 24 marzo saranno rappresentate dall'autorità del Presidente della Repubblica nel commemorare il doloroso ricordo dei Martiri dell'efferata strage al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, affinchè non sia permessa tale scellerata. Chiede che l'esaltazione di idee e azioni di stampo nazifascista siano perseguite a norma delle leggi Scelba e Mancino. Chiama la cittadinanza alla mobilitazione perchè il fascismo, il nazismo, il razzismo non trovino più albergo e legittimazione nella vita della Repubblica, nata con la Resistenza e la Guerra di Liberazione, come sancito dalla Costituzione scritta col sangue dei Martiri».

