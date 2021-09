Ostia, identificato lo straniero che ha aggredito due pensionati a Capocotta

Mercoledì 15 Settembre 2021, 18:26

Ostia, identificato il cittadino straniero che ha aggredito due pensionati a Capocotta. A seguito della denuncia presentata da una coppia di pensionati romani, che riferivano di essere stati aggrediti da un uomo mentre rientravano dalla spiaggia a Capocotta, i carabinieri della Stazione di Torvajanica, in meno di 24 ore, hanno identificato il presunto responsabile.

Ostia, rimproverano uno straniero che urina sulla loro auto: pensionati aggrediti con pugni e morsi

Cittadino egiziano

Si tratta di un cittadino egiziano, incensurato, a cui la coppia di coniugi, riferiscono in denuncia, aveva prestato assistenza perché, vedendolo in compagnia della moglie italiana e di un bambino, in evidente stato di ebbrezza e barcollando, era andato a sbattere contro una staccionata.

Di tutta risposta l'uomo ha aggredito la coppia con calci, pugni e un morso. I due pensionati, curati presso il pronto soccorso della Clinica S. Anna di Pomezia, sono stati dimessi entrambi con 6 giorni di prognosi.

Sulla base della denuncia e delle sommarie informazioni testimoniali raccolte sul posto, i Carabinieri hanno identificato l'uomo indicato dalla coppia di coniugi come autore dell'aggressione da loro subita e sul suo conto hanno informato la Procura della Repubblica di Roma.