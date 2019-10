Ostia, bambini in barca a vela: al via la regata benefica a sostegno delle donne

I miniskipper dell'Optimist a sostegno delle donne, ad Ostia, per l'evento «Lega...ti al mare». L'occasione sarà, domenica 13 ottobre, grazie alla tappa del campionato regionale giovanile della classe Optmist: la giornata sarà dedicata alla raccolta fondi a favore della Associazione Susan G. Komen Italia, un'organizzazione di volontariato in prima linea nella lotta ai tumori al seno, nata a Roma nel 2000 e presente su tutto il territorio nazionale. «I giovani a sostegno delle donne»: è questo il messaggio che la Lega Navale Italiana di Ostia intende lanciare questo fine settimana, in occasione della tappa. L'iniziativa ricade nell' «Ottobre rosa», il programma di prevenzione del tumore al seno avviato dalla Regione Lazio.

L'entrata in acqua delle oltre 150 imbarcazioni presenti per l'evento sportivo sarà celebrata con il taglio di un nastro rosa, lo stesso che sventolerà sulle vele degli atleti più piccoli (9-11 anni) in gara per contendersi il trofeo Kids. Al taglio del nastro parteciperanno l'assessore allo Sport e Cultura del Municipio X, Silvana Denicolò, il Comandante della Guardia Costiera di Ostia Alfonso Formisano, la dottoressa Noemi Romana Bernardi, Psicoterapeuta e presidente dell'Associazione «L'Albero delle molte Vite» (Associazione Oncologica del Litorale), la dottoressa Elisa Palchetti, Sociologa, al presidente della Lega Navale italiana di Ostia, Carola De Fazio, ed a rappresentanti delle istituzioni locali.

A seguire, presso la sala della Lega Navale, si terrà la tavola rotonda durante il quale verranno illustrate le attività dell'associazione e i risultati ottenuti sino ad ora con i progetti a sostegno delle donne che hanno superato un momento difficile della loro vita e il ruolo del mare nelle attività di recupero. Sarà possibile aderire alla raccolta fondi nella giornata di domenica dalle 10 alle 17 presso uno dei due punti informativi della associazione.



