Fiumicino, barca si insabbia a pochi metri dalle scogliere: ma i velisti rifiutano di abbandonarla

E’ stato lanciato alle ore 22 il mayday da una barca di circa 8 metri insabbiata a pochi metri dalla scogliera lungo via del Faro a Fiumicino. Dalla base navale all’interno della darsena è immediatamente partita una motovedetta della Guardia costiera che ha raggiunto le strutture dell’incompiuto porto turistico. Nel bacino all’interno dell’antemurale, che inizia dal vecchio faro e corre parallelo alla costa, altre barche a vela hanno affrontato le difficoltà sopraggiunte a causa del forte vento misti a pioggia che ha ingrossato le onde. Dopo aver verificato le buone condizioni delle persone a bordo del natante in secca i militari, che non hanno potuto avvicinarsi a causa del basso fondale, hanno inviato le stesse a abbandonare la barca in balia delle onde e con il bulbo tra la sabbia.

Barca contro la scogliera a Fiumicino, recuperati i resti

«Siamo preoccupati perché i velisti con lo scafo insabbiato, a circa 10 metri dalle scogliere, hanno rifiutato di abbandonarla – dice Massimiliano Stampella, responsabile del porticciolo “Il Faro” in cui ormeggiate 150 barca da diporto -. Stanotte è previsto cattivo tempo con l’amento della forza delle onde marine. Speriamo che l’antemurale si opponga altrimenti la barca rischia di essere spinta sui frangionda gettati davanti all'ex ristorante Vecchia Scogliera». Nella notte superlavoro della motovedetta che ha messo in sicurezza uno scafo di circa 12 metri grazie all’ausilio dei suoi potenti fari con cui ha illuminato tratti mare. Raggiunte anche altre imbarcazioni ormeggiate all’interno dell’approdo artificiale che sono state invitate dagli uomini della Guardia costiera a rinforzare le funi collegate all’ancora.



