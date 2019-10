Ostia Antica "chiama" la scuola: il parco archeologico lancia l'open day per insegnanti e famiglie

Il parco archeologico di Ostia Antica si racconta. E lo fa in modo speciale, lanciando il suo insolito "open day". Come scuole, istituti, licei, anche gli scavi della millenaria città portuale di Roma si aprono per svelarsi al meglio, sfoggiando il meglio della didattica. L'appuntamento è per mercoled' 9 ottobre, da mettere in agenda, per un appuntamento pensato appositamente per gli insegnanti.



Con l’Open Day del servizio educativo, il parco statale presenterà ai docenti e alle scuole del territorio le attività previste per l’anno scolastico 2019-2020. L’appuntamento è fissato alle 10.30 nell’Antiquarium degli scavi (ingresso da viale dei Romagnoli 717). In particolare, fa sapere Dario Daffara, responsabile del Servizio Didattico “nell’anno in corso il Parco offrirà 85 date per lo svolgimento di laboratori didattici per la scuola primaria, dai 7 agli 11 anni, con una straordinaria scelta fra 18 tipologie diverse: dalla Giornata dello scolaro ostiense all’esperienza dell’Archeozoologo per un giorno, dallo scavo alla ricerca di ossa alla ricomposizione di uno scheletro, dal viaggio dei prodotti alimentari che raggiungevano Roma dai quattro angoli dell’Impero alla tessitura con fibre vegetali”.



Tra le novità proposte quest’anno si segnalano i corsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie, un ricco programma di lezioni frontali con professionisti in forza al Parco e di sopralluoghi negli angoli più ricchi degli scavi. Per questo primo anno il corso è legato alle attività di tutela e valorizzazione possibili all’interno di un’area archeologica. I laboratori, condotti da operatori qualificati per l’attività didattica, fra i quali non mancano archeologi, zoologi e antropologi, sono offerti gratuitamente dal parco archeologico di Ostia Antica.



Le iniziativa didattiche rivolte alle scuole e ai docenti si svolgono nei giorni dal martedì al venerdì; ma nel fine settimana, in occasione di celebrazioni e ricorrenze. il Parco è solito proporre le stesse attività anche alle famiglie (gli avvisi compaiono sulle pagine social e web del Parco). Verranno inoltre presentati i percorsi di alternanza scuola-lavoro, incentrati sulle professioni della cultura che si svolgono all’interno del parco archeologico; e, in collaborazione con l’Università di RomaTre, sull’utilizzo di nuove tecnologie al servizio della tutela archeologica. Sarà dedicata attenzione anche ai risultati dell’anno scolastico precedente, premiando i ragazzi del Liceo Ugo Foscolo di Ostia che hanno ideato e realizzato Cartilio, la mascotte felina del Servizio Educativo di Ostia Antica.



La pagina web del Servizio Didattico è contattabile alla mail pa-oant.servizieducativi@beniculturali.it e aggiorna la pagina https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/parco/aree-funzionali/servizio-educativo/

