Ostia, carabinieri arrestano tre persone: una aveva tentato di rapinare una donna in strada

Nelle ultime 24 ore, durante i controlli dei carabinieri di Ostia, sono finite in manette tre persone e una è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Roma. In particolare, ieri sera, i militari hanno individuato e denunciato un 53enne per tentata rapina. L'uomo, di origine tedesca, aveva aggredito una donna in via Desiderato Pietri di Ostia e, nel tentativo di rapinarla della borsa, l'ha colpita con un pugno alla nuca. Ma l'arrivo di alcuni passanti l'hanno fatto desistere e fuggire, facendo perdere le tracce. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri hanno consentito di individuare e denunciare il malfattore: l'uomo, a causa della sua condotta aggressiva anche nei confronti dei militari, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale «Giovan Battista Grassi» di Ostia e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Altre due persone sono state fermate perché evase dagli arresti domiciliari.