Ostia Antica a colori, il parco svela i tesori dipinti con il rosso "ostiense"

cinabro, un composto rosso di mercurio e zolfo:

bello, costoso e anche tossico, tanto che le attività di estrazione erano ferocemente riservate a detenuti e schiavi

Fase 2 rispettando le direttive sulla sicurezza per l'emergenza



le decorazioni dei numerosi edifici residenziali di Ostia, che mostrano l'evoluzione del gusto dell'epoca, e la disponibilità di colori minerali, come il cinabro, per creare raffinati apparati decorativi. E se la cultura comincia gradualmente ad avviarsi alla Fase 2 rispettando le direttive sulla sicurezza per l'emergenza coronavirus, il parco offre un ciclo di video-conferenze per esplorare le meraviglie della città portuale di Roma. L'incontro on line diventa l'occasione per conoscere da vicino, seppur virtualmente,

Conquiste come la prospettiva e lo scorcio erano ben note alla pittura antica. Neanche l'Impero Bizantino riuscì a preservarle e quelle conquiste fondamentali si riaffacciarono in occidente soltanto con Giotto

ricorda l'archeologa Mariarosaria Barbera.

Ostia si presenta come un contenitore eccezionale di conoscenza per la pittura romana, specialmente per le fasi medio imperiali, tra le più note e fruibili anche dai visitatori

Stella Falzone, archeologa e staff scientist dell'Istituto per la Cultura Antica presso l'Accademia delle Scienze di Vienna, esperta di pitture di Ostia Antica, che interverrà nella video-lezione.



Stella Falzone, archeologa e staff scientist dell'Istituto per la Cultura Antica presso l'Accademia delle Scienze di Vienna, esperta di pitture di Ostia Antica, che interverrà nella video-lezione.

Nella conversazione disponibile sul sito di Ostia antica da martedì 5 maggio parleremo della pittura parietale, una decorazione che ci racconta le forme dell'architettura antica cui si collega negli edifici di Ostia che conservano intonaci dipinti. Presenteremo molte immagini delle pareti affrescate ancora conservate nel sito e ricostruzioni che gli studiosi hanno proposto in questi anni sulla base degli intonaci frammentari rinvenuti negli scavi

a colori. E che colori, con quelcosì vivido, riportato alla luce con fior di restauri. Che faccia concorrenza al? E' la sorpresa che si può ammirare in alcune dellepiù lussuose e aristocratiche del parco archeologico , protagoniste di una specialecurata dalla direttricein programma martedì(dalle ore 17 su) . E' un racconto inaspettato sul leitmotiv delle case dipinte e di quel«Molto», spiega la Barbera», spiega