L'ospedale dei Castelli apre alle visite dei degenti con animali domestici

Un ambiente in cui è possibile per i degenti, incontrare i propri animali domestici sarà inaugurato lunedì prossimo all’interno del nuovoad. E’ una novità assoluta quantomeno nel Lazio che va contro la regola generale che vuole gli ospedali da sempre chiusi a cani e gatti. A permetterlo è il Decreto del 2018 con cui la Regione Lazio ha stabilito le linee di indirizzo del nuovo servizio “4 Zampe con te”.L’ospedale dei Castelli è il primo a dotarsi di questo servizio in linea con i principi della “Umanizzazione” delle cure e degli ospedali e che consiste nel percepire lo spazio del degente il più possibile vicino a quello domestico. Poter incontrare il proprio animale domestico aiuta nell’affrontare la degenza e il ricovero. Il locale ha un ingresso separato e distinto da quello dell’ospedale e all’interno ci sono regole da rispettare.