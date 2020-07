Torna a colpire la donna che rapina gli orologi preziosi, due "raid" in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un colpo, identico a tutti gli altri. Torna a far parlare di se la ”dama bionda” che avvicina le vittime, gli chiede l’ora, e poi riesce a sfilargli l’ orologio prezioso. Una modalità criminale tutta particolare: la ragazza, vestita in modo sexy, riesce a raggirare le persone che possiedono un orologio, per la maggior parte uomini, e in modo fulmineo gli sfila l’oggetto di valore. In qualche caso il derubato si è accorto solo dopo che gli era stato portato via l’orologio. Oggi pomeriggio la rapinatrice dai capelli biondi ha agito su un tratto di via di Grotta Perfetta. Ha avvicinato un automobilista di 65 anni, si è fermata a parlarci e poi gli ha strappato un orologio da 8.000 euro. E’ fuggita su un’auto guidata da un complice. I colpi della ”dama bionda” superano almeno la decina. La giovane è stata descritta sui 25 anni, i capelli tinti di biondo, statura normale, sempre ben vestita. Quindi, anche oggi è riuscita a portarsi a casa un discreto bottino. Sono passate neanche 24 ore dall’ultimo furto. Infatti, la criminale dai capelli biondi ha colpito sabato pomeriggio in zona Vescovio. Anche in questo caso, con la stessa tecnica, ha rapinato ad un uomo un orologio da oltre 10.000 euro. Sembra imprendibile la ragazza dai modi sexy ed avvenenti. Polizia e carabinieri continuano a darle la caccia.